Rottamazione ter, oggi la scadenza della nuova rata: come effettuare il pagamento

Oggi, 28 febbraio 2022, è il termine per saldare la nuova rata rottamazione ter, per chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle.

Rottamazione ter, cosa accade oggi

Per oggi, 28 febbraio 2022, è fissato il termine per saldare la prossima rata per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle e sono in regola con i pagamenti precedenti.

La legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza. Saranno quindi ritenuti validi i versamenti effettuati entro e non oltre il 7 marzo. In caso di pagamenti in ritardo verranno meno i benefici della definizione agevolata.

Rottamazione ter, come effetuare il pagamento

Il versamento del denaro dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione. Se non si possiede il bollettino è possibile richiederne una copia sul sito dell’Agenzia delle entrate.

In alternativa è anche possibile scaricarli in maniera autonoma accedendo alla propria area riservata e inserendo le proprie credenziali SPID, Cie e Cns. È possibile pagare tramite i servizi online delle proprie banche e anche agli sportelli, previa prenotazione.