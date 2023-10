Rottura tra Sophie e Basciano: Sonia Bruganelli si schiera

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato il loro addio tra accuse e recriminazioni reciproche e nelle ultime Sonia Bruganelli ha condiviso un post via social con cui ha lasciato intendere la sua opinione in merito alla questione.

Sophie Codegoni e Basciano: l’opinione di Sonia Bruganelli

A quanto pare le cose sono naufragate nel peggiore dei modi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e, nelle ultime ore, l’influencer è stata ospite a Verissimo per parlare proprio dei presunti tradimenti subiti da parte del padre di sua figlia. A quanto pare Sonia Bruganelli sarebbe dalla sua parte, e infatti nelle ultime ore ha condiviso un post contro Alessandro Basciano affermando: “Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”, si legge nel post condiviso da Sonia Bruganelli, e ancora: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Alessandro Basciano riuscirà presto a raccontare la sua verità in merito all’addio a Sophie. I due sono diventati genitori della piccola Celine Blue appena 5 mesi fa, e la notizia del loro addio ha lasciato i fan senza parole.