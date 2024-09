Nella magnifica cornice dell’Arena di Verona, martedì 3 settembre va in scena l’Rtl Power Hits Estate 2024. Una manifestazione musicale molto attesa, con le esibizioni di alcuni dei cantanti più amati. Vediamo chi sono gli ospiti.

Rtl Power Hits Estate 2024: tanti i cantanti attesi a Verona

Martedì 3 settembre va in scena il Power Hits Estate di RTL 102.5, la manifestazione musicale che assegna il premio di Power Hit dell’estate 2024. Al timone ci saranno Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Sul palco saliranno tutti i cantanti che hanno dominato la bella stagione: da Annalisa a Emma, passando pe Tananai, BigMama, Geolier e Capo Plaza.

Rtl Power Hits Estate 2024: tutti i cantanti

L’Rtl Power Hits è uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Per il 2024, sono molti i cantanti che si ‘sfideranno’ per la vittoria del Power Hit. Ad esibirsi nella magnifica cornice dell’Arena di Verona saranno: Annalisa, Emma, BigMama, Capo Plaza, Geolier, Irama, Coma_Cose, Noemi, I Sophie and the Giants, Gigi D’Alessio, Guè, Francesco Gabbani, Alfa, Rose Villain, Gaia, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Fedez, Articolo 31, Boomdabash, Mahmood, Bnkr44, Anna, Emis Killa, Tony Effe, Paola e Chiara, Elodie, Negramaro, Ghali, The Kolors e Tananai.

Rtl Power Hits Estate 2024: dove vederlo?

Oltre al Power Hit, verranno assegnati altri premi: RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI, RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE e RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024. La manifestazione musicale andrà in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21:00.