Ruba salsicce e formaggio per 16 euro e rischia un risarcimento di 5mila malgrado si sia offerto di pagare ed eseguire lavori socialmente utili

In un supermercato di Pesaro ruba salsicce e formaggio per 16 euro, ma il supermercato chiede un risarcimento di 5mila, i media spiegano che il ladro si è offerto di pagare e poi di risarcire una somma più alta ma i titolari non demordono.

Il valore della merce rubata è stimato in 16,41 euro ed un furto è sempre un reato a prescindere dall’entità della refurtiva, ma il caso è surreale.

Ruba salsicce e formaggio: maxi risarcimento

Leggo spiega che i titolari dell’attività commerciale hanno deciso di denunciare un 50enne di origini napoletane, che è finito davanti al giudice. L’uomo era stato colto in flagranza da una guardia giurata e su di lui grava una richiesta di risarcimento per 5.000 euro.

Gli alimenti che aveva rubato il 50enne li aveva messi sotto il gilet ma il vigilante lo aveva notato e fermato.

Una proposta da 100 euro viene rifiutata

L’uomo aveva ammesso il furto delle salsicce e del formaggio ed aveva pagato il dovuto, tuttavia il titolare dell’esercizio si è avvalso delle vie legali e lo ha denunciato. L’avvocato dell’imputato ha proposto un risarcimento di 100 euro, ma il supermercato ne ha chiesti 5.000.

Toccherà ora al giudice in sede civile decidere della congruità o meno di quella richiesta di risarcimento in cambio della quale l’imputato i è offerto di svolgere lavori socialmente utili.