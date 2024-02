Nella serata di San Valentino, un trentenne ha scatenato il panico sulle strade di Bressanone, protagonista di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone rubato e un’auto.

Il Furto e l’Incidente

Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, si è rivelato essere ubriaco e privo di patente. Nonostante la gravità dell’incidente, è stato denunciato e rilasciato poco dopo. La sequenza di eventi ha avuto inizio quando il giovane ha rubato un furgone a Bressanone, dirigendosi verso Bolzano lungo la strada statale 42. Purtroppo, la sua corsa è stata interrotta a Brez, frazione di Novella, dove ha perso il controllo del veicolo, finendo per scontrarsi frontalmente con un’auto. Nel violento impatto, una donna è rimasta ferita, sebbene non gravemente, ed è stata trasportata in ospedale a Cles.

La fuga e l’arresto

Mentre la vittima veniva soccorsa dai passanti, il conducente del furgone rubato ha deciso di fuggire a piedi, abbandonando la scena dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute, dando il via a una caccia all’uomo lungo la strada statale 43. Il fuggitivo è stato presto individuato mentre tentava di rubare un’altra auto.

La denuncia e le conseguenze

Dopo l’arresto, il giovane è stato condotto in caserma, dove è emerso che era al volante con un tasso alcolemico di 1,78 grammi/litro e senza patente, precedentemente sospesa per guida in stato di ebbrezza. Nonostante le gravi accuse, è stato rilasciato su disposizione del magistrato di turno, mentre i mezzi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Le accuse e le ulteriori conseguenze

Il trentenne è stato denunciato per vari reati, tra cui ricettazione del furgone rubato, omissione di soccorso, furto dell’auto successiva e guida in stato di ebbrezza, oltre a una ulteriore contravvenzione per guida senza patente.