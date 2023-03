"Non abbiamo parole. Non abbiamo più lacrime. Non ci sembra vero": rubato un alpaca da una fattoria, l’appello per farlo tornare a casa subito

Rubato un alpaca da una fattoria, l’appello: “Da solo morirà”. Il furto dell’animale andino è avvenuto in una fattoria di Prevalle, in provincia di Brescia ed i titolari sono molto preoccupati, tanto da aver lanciato un appello social: “Da solo non sopravvive”. La scomparsa di quel cucciolo di alpaca è stata oggetto di un accorato post pubblicato su Instagram.

Il cucciolo sarebbe sparito domenica 19 marzo tra le 11 e le 17: “Con l’aiuto di Carabinieri e vigili guarderemo i video delle telecamere. E stiamo già controllando le nostre interne. Siamo scioccati”. Il cucciolo è stato cercato per l’intera nottata ma invano ed i titolari della farm hanno riferito che “stava prendendo integratori e vitamine per la crescita” e che deve essere alimentato in maniera particolare. Il cucciolo sarebbe provvisto di microchip e “abbiamo i genitori per il test del Dna“. Insomma, per i titolari si è trattato di un furto: “Gli alpaca non si allontanano mai da soli dal gruppo. È stato preso presso la nostra Fattoria in campagna a Prevalle”.

“Non abbiamo parole né più lacrime”

Da lì la richiesta di aiuto: “In forma anonima o come volete aiutateci a rimetterlo con la sua famiglia. Non è un animale da tenere in casa come i cani”. E in chiosa: “Non abbiamo parole. Non abbiamo più lacrime. Non ci sembra vero. Dopo tutti i sacrifici, l’amore e l’impegno che ci mettiamo, vedere e provare questa cosa, ci ha davvero sconvolti. Non è possibile!!!”.