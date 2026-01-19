Rumen Radev si dimette: quali saranno le conseguenze per la politica bulgara?

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha comunicato la sua decisione di dimettersi dall’incarico, suscitando grande interesse e speculazioni nel panorama politico del paese. Le elezioni anticipate si avvicinano e molti si interrogano se Radev stia progettando la creazione di un nuovo partito politico.

Nella sua dichiarazione televisiva, Radev ha annunciato che presenterà formalmente la sua rinuncia alla Corte Costituzionale il giorno seguente.

Se accettata, la vice presidente Iliana Iotova assumerà il ruolo di presidente fino alla conclusione del mandato attuale. Questo rappresenta la prima volta nella storia post-comunista della Bulgaria in cui un presidente decide di dimettersi.

Contesto politico attuale in Bulgaria

La Bulgaria, membro dell’Unione Europea e della NATO, affronta una crisi politica prolungata, aggravata da recenti proteste contro la corruzione. Il governo precedente, guidato dal partito di centro-destra GERB, è stato costretto a dimettersi a dicembre a seguito di manifestazioni di massa. Radev ha sostenuto attivamente queste proteste, contribuendo così alla sua popolarità tra gli elettori.

Le sfide del governo e le prossime elezioni

Il paese si prepara per la sua ottava tornata elettorale dal 2026, riflettendo l’instabilità politica attuale. Radev ha espresso il desiderio di partecipare a queste nuove elezioni, sottolineando la necessità di una forza politica che unisca i democratici di tutte le estrazioni e orientamenti, in un contesto di scarsa fiducia nelle istituzioni.

Le visioni di Radev per il futuro

Nel suo discorso, il presidente ha descritto il futuro del paese come una battaglia da affrontare collettivamente, evidenziando la necessità di un nuovo contratto sociale per ripristinare la fiducia degli elettori. Ha criticato il modello attuale di governo, definito oligarchico, in cui le istituzioni politiche sembrano controllate da interessi privati piuttosto che dal bene comune.

Critiche all’adesione alla zona euro

Radev ha sollevato dubbi sulla decisione della Bulgaria di entrare a far parte della zona euro, segnalando la mancanza di stabilità e la scarsa soddisfazione tra la popolazione. Ha evidenziato un profondo disincanto tra i cittadini riguardo al sistema politico e alla giustizia, affermando che oltre due terzi degli elettori non si recano più alle urne.

Questo scenario complesso offre un terreno fertile per la creazione di un nuovo partito che possa rappresentare una vera alternativa per molti bulgari. Radev ha lasciato intendere che il suo obiettivo è avvicinarsi a una maggioranza senza compromessi, una strategia che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro politico del paese.

Con un indice di gradimento del 44%, Radev è considerato una figura centrale per il cambiamento. Parvan Simeonov, esperto di sondaggi, ha osservato che un buon risultato per il presidente potrebbe costituire una via d’uscita dalla crisi politica attuale in Bulgaria.

Il passo indietro di Radev rappresenta un momento cruciale nella storia politica bulgara, con la possibilità di un cambiamento significativo all’orizzonte. Gli sviluppi nei prossimi mesi saranno determinanti per comprendere se il presidente dimissionario riuscirà a mettere in piedi una nuova forza politica e se questa sarà in grado di attrarre consensi in un contesto tanto frammentato.