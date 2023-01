Russare di notte: come fare smettere il partner

Per far smettere il partner di russare la notte, è possibile optare per una soluzione valida ed efficace che aiuta a combattere questa condizione.

Per quanto sia piacevole dormire accanto al proprio partner, vi sono dei momenti in cui questo atto può rivelarsi più difficile del previsto, soprattutto se il proprio partner ha l’abitudine di russare durante la notte. Scopriamo insieme se vi sono dei metodi per riuscire a farlo smettere e come poter fare per impedire questa pratica.

Russare di notte

Noto anche come russamento o roncopatia, è sicuramente una condizione che può affliggere, non solo chi ne soffre, ma anche il partner che dorme accanto. Con la pratica del russare si intende un rumore che è prodotto dal naso e dalla cavità orale nella fase del riposo e che va a disturbare. In alcuni casi, è causa di problematiche all’interno della coppia.

Una condizione alquanto comune dal momento che ne soffrono in parecchi. In base a delle stime, sembra che il 60% degli uomini e il 40% delle donne manifesti difficoltà a prendere sonno in quanto chi dorme accanto russa. Una condizione molto particolare dal momento ce il soggetto non se ne rende conto.

Il problema è del partner, in questo caso, che si sveglia affaticato e stanco proprio perché non ha riposato a sufficienza a causa del continuo russare. In alcuni casi, il risveglio può essere particolarmente intenso al punto da portare il soggetto a un risveglio spontaneo. Sebbene sia un disturbo non preoccupante rischia di avere delle ripercussioni.

Nei rapporti di coppia, può portare a disagi e problematiche. Ci possono anche essere dei sintomi che riguardano dei continui risvegli durante la notte, stanchezza durante il giorno, oltre dispnea e a sonnolenza notturna, insieme a mal di testa e capacità di concentrarsi durante la giornata.

Russare di notte: cause

I motivi per cui si tende a russare di notte sono vari e dipendono da alcune cause a cui è possibile fornire i giusti accorgimenti per migliorare la situazione. Il sovrappeso e l’obesità sono due dei fattori di maggiormente rischio. Inoltre, il grasso corporeo tende a distribuirsi soprattutto a livello del collo che influisce sul restringimento delle vie aree.

A partire dall’età di 40 anni, questo problema può aumentare e crescere, così come il consumo eccessivo di alcool e fumo che va a influire su questa condizione e le varie difficoltà. Alcune di queste cause possono essere alquanto gravi e serie, soprattutto per la salute dei soggetti che ne sono affetti e, quindi, è molto bene valutarle.

Si tende anche a russare per ragioni e motivi anatomici. Le adenoidi, le tonsille ingrossate o anche la deviazione del setto nasale sicuramente possono influire dal momento che può comportare una difficoltà del passaggio dell’aria. Alcune problematiche come la rinite o anche la sinusite portano a soffrire di questa condizione.

I cambiamenti ormonali e l’aumento di peso durante la gravidanza possono portare a una difficoltà di questa condizione. Non bisogna poi sottovalutare la componente genetica: nel caso in famiglia vi è un genitore che russa, sicuramente anche i figli avranno questa problematica. Si consiglia anche di cambiare la posizione in cui dormire, perché la supina influisce maggiormente.

Russare: come fare smettere il partner

