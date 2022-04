Russia, 40enne arrestato e multato perché indossava scarpe con i colori della bandiera ucraina

L'uomo arrestato perché indossava le scarpe con i colori della bandiera ucraina è l'ennesima vittima della forte repressione russa.

Quella che potrebbe sembrare un’assurdità è invece la realtà. Un uomo di 40 anni, in Russia, è stato arrestato a causa del colore delle sue scarpe. Le sneakers che indossava, infatti, erano del colore della bandiera ucraina: blu e gialle.

Il livello di repressione da parte del governo russo, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha raggiunto anche questi livelli. Tutto ciò che può essere associato alla Nazione invasa dalla Federazione Russa è completamente bandito dall’esecutivo di Mosca. Protagonista della spiacevole vicenda è un 40enne russo che stava facendo shopping nel centro della capitale. L’uomo calzava delle scarpe che avevano i colori della bandiera ucraina e dunque la polizia ha pensato che potesse essere un potenziale agitatore.

Le parole dell’avvocato

La vicenda è stata commentata dal legale dell’uomo arrestato. L’avvocato ed attivista Ilya Utkin ha scritto su Facebook: “Queste sono le scarpe da ginnastica del mio cliente, che è stato trattenuto dalla polizia il 6 marzo. Il mio cliente era venuto nel centro di Mosca per comprare regali per sua moglie e sua figlia in vista dell’8 Marzo. Ma è stato fermato e posto in arresto dalla polizia che a voce gli ha spiegato il motivo delle manette: le scarpe da ginnastica da lui indossate erano un mezzo di agitazione”.

Oltre all’arresto, l’uomo dovrà pagare una multa di 10.000 rubli.