Fermato a Mosca il top manager Giovanni Di Massa

Un manager italiano è stato fermato a Mosca. A confermarlo fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso e senza aggiungere ulteriori elementi. Secondo quanto si apprende da altre fonti, si tratterebbe di Giovanni Di Massa, 61 anni, uno dei top manager della compagnia energetica Iss International., un’azienda che opera a livello globale nel settore dei servizi ingegneristici per l’industria oil & gas. Si troverebbe in libertà vigilata in attesa del processo.

Il motivo del fermo

Da quanto riporta il media russo Baza, il top manager sarebbe stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva.

La dichiarazione dell’azienda

“Di Massa è un dirigente della società, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La società fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia. E’ sempre apparso come una persona pacata, seria per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche”. ha dichiarato la Iss International, contattata dall’ANSA. “La società si sta attivando tramite la Farnesina”, ha aggiunto spiegando di non aver ancora avuto contatti con il dirigente.

