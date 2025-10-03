La guerra in Ucraina non si ferma, nella notte la Russia ha effettuato il più grande attacco contro l’operatore di energia ucraino Naftogaz, con 35 missili e 60 droni. I danni sono significativi.

Guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato il più grande attacco contro l’operatore di energia ucraino Naftogaz

Nella notte la Russia ha lanciato il più grande attacco contro l’operatore di energia ucraino Naftogaz, con 35 missili e 60 droni. A renderlo noto l’operatore statale Naftogaz. Dall’inizio della guerra in Ucraina, avvenuta inizio del 2022, si è trattato del più grande attacco contro i siti di gas ucraini.

Guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato il più grande attacco contro l’operatore di energia ucraino Naftogaz: ci sono danni

Come visto, nella notte la Russia ha effettuato il più grande attacco contro l’operatore di energia ucraino Naftogaz, con 35 missili e 60 droni. A renderlo noto l’operatore statale Naftogaz, che ha parlato anche dei danni subiti: “una parte significativa dei nostri impianti è danneggiata.” Su Facebook, l’amministratore delegato del gruppo, ovvero Sergei Koretsky, ha denunciato il “terrorismo deliberato” di Mosca contro siti civili e ha annunciato che “alcuni danni sono critici”. Come detto si tratta del più grande attacco ai siti del gas ucraini dall’inizio del conflitto.