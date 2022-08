Russia, Putin: “Il mondo unipolare sarà sostituito da un nuovo ordine globale”

"Il mondo unipolare è obsoleto". Questo è quanto ha annunciato il presidente Putin dal palco di Vladivostok.

A circa sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, nuove criticità stanno progressivamente cambiando la nostra vita di tutti i giorni, così come sono cambiati gli assetti geopolitici e l’equilibrio e la stabilità che prima erano presenti in occidente.

Il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un intervento fatto in apertura del Forum sugli investimenhti nell’estremo oriente russo a Vladivostok ha affermato che i cambiamenti in atto potrebbero portare alla nascita di un nuovo ordine mondiale.

Putin, il mondo unipolare sarà sostituito da un nuovo ordine globale

Putin parlando dal palco di Vladivostok, ha in particolar modo sottolineato che “Il mondo unipolare è “obsoleto”. Ha quindi aggiunto che tale mondo verrà sostituito da un nuovo ordine globale “basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo”.

Concesse sovvenzioni mensili a chi si trasferisce in Russia dall’Ucraina

Nel frattempo, stando a quanto fa sapere l’agenzia Tass, il presidente russo Putin ha firmato nei giorni scorsi un decreto attraverso il quale verranno concesse sovvenzioni e pagamenti una tantum a quanti scegliereanno di trasferirsi dall’Ucraina alla Russia.