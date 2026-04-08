La recente decisione di Ryanair di interrompere i voli da e verso le Azzorre segna un cambiamento rilevante nel panorama del trasporto aereo europeo. Alla base della cancellazione vi sono l’aumento dei costi operativi e le pressioni economiche che stanno spingendo diverse compagnie a rivedere le proprie rotte, con possibili ripercussioni sia per i viaggiatori sia per le economie locali.

Ryanair cancella decine di voli in Europa: le motivazioni della compagnia

Ryanair ha deciso di interrompere completamente i collegamenti da e verso le Azzorre a partire dal 29 marzo, cessando così ogni operatività nell’arcipelago. La scelta coinvolge sei rotte e interessa un flusso annuo di circa 400 mila passeggeri, che ora dovranno orientarsi verso soluzioni alternative per raggiungere una delle mete naturalistiche più rinomate d’Europa.

La compagnia ha definito queste tratte “insostenibili”, evidenziando come l’aumento dei costi operativi abbia inciso in modo determinante.

In particolare, Ryanair attribuisce le criticità ad ANA Aeroportos de Portugal, accusata di aver incrementato le tariffe aeroportuali nel periodo post-pandemico. A ciò si sommano ulteriori fattori come l’aumento delle spese legate al controllo del traffico aereo e l’introduzione di nuove imposte sui passeggeri. Secondo la compagnia, questa combinazione rende economicamente non sostenibili le rotte verso le isole. Dal canto suo, ANA Aeroportos de Portugal respinge le accuse, sostenendo che le proprie tariffe rimangono tra le più competitive in Europa.

Ryanair cancella i voli per le Azzorre: cause e impatto sui viaggiatori

La decisione non riguarda solo le Azzorre, ma si inserisce in una più ampia strategia di razionalizzazione delle operazioni da parte di Ryanair, che sta riducendo la propria presenza in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. Gli aeromobili saranno riallocati verso rotte considerate più redditizie, come quelle verso Malta, Marrakech e Budapest, in linea con l’obiettivo di concentrare le risorse sui mercati a maggiore efficienza economica.

Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di pressione sui costi nel trasporto aereo, influenzato anche da fattori esterni come le politiche ambientali europee, in particolare il sistema EU ETS, che introduce costi legati alle emissioni di CO₂. Ryanair sottolinea come tali misure penalizzino soprattutto le tratte brevi e le destinazioni periferiche. Le conseguenze si riflettono direttamente sui viaggiatori: l’offerta di voli verso le Azzorre si riduce, mantenendo solo alcune alternative come quelle operate da altre compagnie, tra cui TAP Air Portugal. Tuttavia, la diminuzione della concorrenza potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi e in una minore accessibilità.

Il tema si inserisce in una dinamica più ampia che coinvolge l’intero settore, dove anche altri operatori come Lufthansa, Scandinavian Airlines e United Airlines stanno valutando o attuando riduzioni di capacità. Parallelamente, fattori geopolitici e il costo del carburante continuano a incidere sulle strategie delle compagnie, contribuendo a un quadro complessivo in cui l’equilibrio tra domanda, costi e sostenibilità resta sempre più complesso.