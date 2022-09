Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: il video conquista i fan

Sabrina Ferilli ha conquistato i fan dei social con un video seducente e in cui imitava Marilyn Monroe.

Sabrina Ferilli ha divertito e conquistato i fan dei social con un video in cui si è mostrata mentre imitava le movenze della famosa diva Marilyn Monroe.

Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe

Sabrina Ferilli ha saputo conquistare il pubblico italiano non solo grazie alla sua straordinaria bellezza ma anche grazie alla sua intelligenza e alla sua ironia.

In queste ore l’attrice ha condiviso un video sui social in cui la si vede imitare le movenze della diva Marilyn Monroe grazie a un vestito dalla gonna vaporosa. Il tutto sulle note Il ballo della Sora Assunta, per un risultato a dir poco comico e che non ha mancato di divertire i fan dei social. “L’evoluzione di I wanna be loved by you”, ha scritto ironica l’attrice facendo il pieno di like.

