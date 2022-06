Sabrina Ferilli e i figli mai avuti: “Non li ho mai cercati, non mi devo giustificare”

Sabrina Ferilli è stata di recente vincitrice del David di Donatello Speciale alla carriera.

Sabrina Ferilli, recentemente vincitrice del David di Donatello Speciale alla carriera, è stata intervistata da Freeda e in tale occasione ha parlato di alcune curiosità relative alal sua persona e ai suoi primi anni nel mondo del cinema. Riguardo al fatto di non avere mai avuto figli, l’interprete romana ha spiegato di non avere mai avuto il desiderio di averli e non deve giustificarsi con nessuno per questa sua scelta.

Sabrina è un’artista amata dal pubblico per i suoi ruoli al cinema e sul piccolo schermo, ma anche per la sua forte personalità. La star romana ha raccontato di come riesca, nonostante la sua notorietà, a difendere la sua privacy.

Sabrina Ferilli: “Fare figli è una cosa straordinaria per chi li sente”

Sabrina Ferilli ha dichiarato: “Fare figli è una cosa straordinaria per chi li sente, per chi non li sente no.

Soprattutto non è che una persona può essere giudicata per questo bene o male”. Sabrina ha specificato di non averli mai chiesti, ma allo stesso tempo ha fatto numerose battaglie per la procreazione assistita. Alla domanda se una donna debba giustificarsi per non avere avuto figli, la 57enne ha dichiarato: “Io non mi sono mai giustificata, però se qualcuno si deve giustificare perché è cresciuto in un altro tipo di cultura per cui avere i figli è un riscatto ed è una medaglia in petto, si giustificasse…”.

Il difficile esordio nel mondo del cinema

Riguardo ai primi passi nel mondo del cinema, Sabrina Ferilli dovette affrontare inizialmente un primo no a un provino in quanto fu giudicata “troppo italica”. Tuttavia, la futura attrice non si arrese. Nel caso in cui non fosse riuscita a realizzare il suo sogno di diventare attrice, ha dichiarato che avrebbe fatto altro: “Amo qualsiasi mestiere abbia un rapporto diretto con gli esseri umani. Quindi logopedista era una delle cose che mi piaceva, per cui feci anche un corso para universitario”.

L’attrice ha specificato che anche la maestra d’asilo sarebbe stato un mestiere che avrebbe molto amato.

La difesa della privacy

Sabrina Ferilli è una donna molto riservata e nonostante sia una delle donne italiane più famose, è sempre riuscita a difendere la sua privacy. L’attrice ha spiegato come ci è riuscita finora: “Perché ci tengo, perché comunque se si fa attenzione si riescono a tutelare anche abbastanza bene le cose…”.