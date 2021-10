Sabrina Ferilli piange a “Tu sì que Vales” per i Solasta protagonisti di un'esibizione stellare, poi la De Filippi la nota e le chiede il motivo

La grande Sabrina Ferilli piange a “Tu sì que Vales” per i grandi Solasta, l’attrice si è commossa di fronte all’esibizione sontuosa degli acrobati finalisti e il suo momento è stato notato sia dalla conduttrice che dalle telecamere. I Solasta sono andati in finale e Sabrina Ferilli non solo a approvato, ma ha entusiasticamente dato il suo si al passaggio finale di turno del bravissimo team di acrobati-coreografi.

I Solasta, che hanno tra i 25 e i 34 anni, hanno infiammato la puntata appena trasmessa di Tu sì qua vales con una esibizione da manuale.

Sabrina Ferilli piange per i Solasta: l’esibizione strepitosa a Tu sì que Vales

Esibizione che non ha solo innescato lo stupore dei giudici, ma che ha anche provocato una vera “tempesta emotiva” in qualcuno di loro, quello che con le emozioni forse ha il rapporto più diretto, la Ferilli appunto.

Dopo il loro straordinario numero in trasmissione con contorsionismi, evoluzioni aeree, acrobazie arditissime e sincronismo pressoché perfetto i Solasta hanno chiuso lo step a loro disposizione con uno di loro che si è letteralmente librato in volo.

Dopo i Solasta i giudici vanno tutti in visibilio e Sabrina Ferilli arriva a piangere

A quel punto Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi sono andati in visibilio e l’applauso gigantesco che ha salutato la fine dell’esibizione ha fatto il paio con un attonito Rerbi che diceva: “Che bomba, bravi”.

Dal canto suo Scotti ha confermato quel giudizio lusinghiero in maniera se possibile ancora più convinta, insomma un successo vero. E i Solasta hanno dato anche una spiegazione del loro affiatamento: “Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia. Abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo”. Inutile dire che la stessa Maria De Filippi si è unita al coro unanime di lodi di tutti.

E la Ferilli?

La De Filippi nota Sabrina Ferilli che piange per i Solasta: commozione e siparietto

C’era e ha detto: “È tanta roba in contemporanea, l’occhio fa fatica a seguire tutto. È tanto, è troppo. In un minuto e mezzo avete fatto il botto“. Poi la chiosa di pancia e di entusiasmo puro: “Al 100% s è sì”: ha annunciato felice Sabrina Ferilli. E quando i giudici si sono alzati tutti a decretare l’unanimità del verdetto e il passaggio dei Solasta in finale la Ferilli si è commossa. Maria De Filippi lo ha notato subito e si è avvicinata a lei chiedendole di spiegare il perché. L’attrice ha protestato con la sua simpatia viscerale ed innata: “Ecco, facciamola a livello internazionale questa figura di ca**a. Immagino quanta fatica, aspettative, tensione. Chi fa un po’ lo stesso mestiere…quando si arriva a un livello alto l’emozione è sempre tanta. È la festa di tutti”. E di fronte ad un Mammuccari guascone che provava a spiegarsi come avesse fatto la De Filippi a notare la commozione della Ferilli quest’ultima ha chiosato: “Io mi metto i capelli davanti, mi giro per non farmi vedere. Ma Maria si fa sempre i caz** di tutti“.