Tu Si Que Vales, registrazioni rimandate per Sabrina Ferilli: la spiegazione di Maria De Filippi

Tu Si Que Vales sta vedendo in questi giorni la registrazione delle nuove puntate che saranno in onda a partire dal 18 settembre su Canale 5. Tuttavia alcuni episodi sono stati posticipati a luglio per “colpa” di Sabrina Ferilli, impegnata in un altro progetto di lavoro.

Maria De Filippi interviene su Sabrina Ferilli

La padrona di casa Maria De Filippi ha così deciso di rimandare il ciak d’inizio dello show, pur di avere la sua cara amica nel cast dei giudici. “Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire davvero tanto”, ha dichiarato la signora di Mediaset al settimanale Chi. “Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tu Sì Que Vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni.

Questo è un grande atto di amicizia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Così ha dunque precisato la presentatrice pavese, sottolineando in questo modo, se mai ce ne fosse bisogno, il grande affetto che la lega all’attrice romana ormai da tanti anni.

Se nel mentre Rai Uno ha pensato a un terzetto inedito per fronteggiare il sabato sera di Maria De Filippi, lei ha invece confermato la squadra vincente di Tu Si Que Vales anche nella nuova edizione.

Accanto a lei ci saranno infatti, come sempre, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Non mancherà nemmeno Belen Rodriguez, tornata ai posti di combattimento a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì.