Amici di Maria De Filippi partirà in anticipo: tutte le novità sulla messa in onda della nuova edizione

La messa in onda della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi avverrà in anticipo rispetto al solito: le news sul popolare talent show

Grandi novità sembrano interessare il popolare talent show di Canale 5. Stando infatti ad alcune recenti anticipazioni, Amici di Maria De Filippi dovrebbe partire tra la seconda e la terza settimana di settembre, dunque in anticipo rispetto agli altri anni.

L’importante cambio di data di questa nuova edizione farà sicuramente piacere ai tanti fan del programma, già in palpitante attesa di conoscerne i nuovi protagonisti.

Amici tornerà in tv prima del previsto

La nota e seguitissima trasmissione Mediaset, ideata e condotto dalla signora per antonomasia della tv, vedrà dunque il suo inizio con circa due o tre mesi di anticipo rispetto alla solita programmazione. Un bel regalo per i telespettatori di Canale 5, che nel corso degli anni si sono mostrati sempre più fedeli e numerosi nel seguire il celebre format.

Le rivelazioni non si fermano tuttavia qui. A quando pare ci saranno infatti novità anche per quanto riguarda la durata del daytime del programma. L’aggiornamento e il recap dei principali avvenimenti dovrebbe durare circa 30 minuti, arricchendo di fatto così anche la fascia quotidiana di Amici. L’appuntamento giornaliero con gli allievi della scuola di Maria De Filippi si andrà pertanto ad aggiungere alle soap opera Beautiful e Una Vita, per continuare poi con Uomini e Donne, il Grande Fratello, la serie tv turca con Can Yaman e il ridimensionato Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.