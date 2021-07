Barbara D’Urso, la foto del lato B che scatena il web: i commenti dei fan

La 64enne Barbara D’Urso ha recentemente postato su Instagram uno scatto a dir poco da urlo. Nella foto in questione, la popolare conduttrice di Canale 5 posa infatti in costume di spalle, mentre scende la scaletta della barca per fare un bagno in mare.

Tenendo in mano un cappello di paglia, il noto volto Mediaset indossa un modello intero con taglio alla brasiliana e in colorazione viola, che mette chiaramente in evidenza le sue curve esplosive. Immancabili i commenti di apprezzamento dei fan, che hanno inondato di moltissimi like il post della D’Urso in costume.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso: il particolare notato dai fan

Tuttavia qualcuno di loro, forse un pochino più malizioso, ha precisato: “Si vede l’azzurro del mare sulla pelle…”. Sarà stata una leggera frecciatina al possibile utilizzo di programmi di fotoritocco? Ad ogni modo, la foto sexy di Barbara D’Urso in costume ha fatto immediatamente il giro del web, riconfermandola non solo la regina della tv, ma anche dei social.

Tra giri in barca e cene organizzate dall’amico Enzo Miccio, la conduttrice partenopea si sta intanto godendo le sue vacanze al mare.

Non pervenuta è per ora la presenza del nuovo presunto fidanzato Francesco Zangrillo, forse impossibilitato a raggiungerla per impegni di lavoro. Nel mentre, una nuova sfida professionale pare attendere la Barbarella nazionale. Secondo indiscrezioni, sarebbe infatti stata scelta per condurre la nuova edizione de “La Talpa”, presto in onda su Canale 5.