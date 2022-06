Sabrina Ferilli, primi bagni di stagione: il selfie acqua e sapone conquista tutti

L'attrice pubblica una foto di sé al mare, che scatena la reazione dei follower: tutti ad elogiare la sua bellezza naturale.

Il prossimo autunno per Sabrina Ferilli si prospetta ricco di impegni, basti pensare che farà nuovamente parte della squadra di Tu si que vales o che tornerà anche in Rai a distanza di 10 anni, con una fiction: Gloria in cui interpreterà il ruolo di un’attrice anni Novanta.

Il selfie di Sabrina Ferilli acqua e sapone

Nel frattempo, la famosa attrice si sta godendo una meritata vacanza in Croazia e ha deciso di condividere con i suoi fans il suo relax. Infatti, ha pubblicato un selfie acqua e sapone in costume, dove ha mostrato tutta la sua bellezza naturale, che non è passata inosservata ai suoi followers.

Sabrina conquista tutti

Il look con il quale si è mostrata è semplice e pulito: un selfie in costume, scattato su una barca in mezzo al mare, coi capelli semi raccolti e bagnati, segno di un bagno che si è da poco concluso.

Tuttavia, ciò che risalta subito è che il viso è completamente senza make up e l’attrice romana non ha utilizzato alcun filtro: la sua bellezza è da togliere il fiato.

Della stessa opinione sono anche i suoi fans, che approfittano del selfie per riempiere Sabrina di tantissimi complimenti, tutti meritati.

Il sostegno a Vanessa Incontrada

La Ferilli è sempre stata una donna che non si è mai lasciata abbattere dai commenti dai giudizi cattivi.

Non a caso, in occasione del body shaming nei confronti di Vanessa Incontrada è intervenuta sostenendo la showgirl: