Salario minimo, Schlein: "Disponibile a incontro con Meloni. Maggioranza ritiri emendamento"

Il salario minimo è uno dei temi che più sta tenendo banco in queste ultime ore. La segretaria del PD, Elly Schlein durante la riflessione fatta in occasione degli Stati Generali del Socialismo che si sono tenuti a Roma ha dichiarato di essere disponibile a parlarne con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A tale proposito ha osservato: “Sono felice di leggere che ci sarebbe un’apertura della presidente del Consiglio a un confronto nel merito”. Ha poi chiesto senza usare mezzi termini: “La maggioranza ritiri l’emendamento soppressivo”.

Salario minimo, Schlein: “Irresponsabile continuare sulla strada delle divisioni”

La segretaria del PD ha aggiunto che è necessario proseguire sulla strada del confronto, al fine di guardare a quelli sono i bisogni e le visioni condivise del Paese: “Irresponsabile continuare sulla strada delle divisioni, anziché cucire sulle battaglie comuni una visione alternativa a queste destre”.

Non ultimo ha anche evidenziato: “Siamo proiettati verso una sfida importante per tutto il continente europeo, per un Europa più prossima ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, per un Europa del lavoro di qualità e del politiche espansive come il Next generation Eu che questo governo rischia di farci perdere”.

Calenda: “Proviamo a fare insieme qualcosa di utile per il Paese”

Anche il leader di Azione!, Carlo Calenda, attraverso un tweet ha detto la sua sul salario minimo: “Sono felice che ci sia un’apertura da parte del Governo a discutere di salario minimo. Sospendiamo le polemiche e proviamo a fare insieme qualcosa di utile per l’Italia”.