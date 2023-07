Nelle ultime ore, Salvo Sottile è finito al centro della bufera per una bestemmia contro Elly Schlein comparsa sul suo profilo Facebook. Il giornalista ha rotto il silenzio e si è scusato pubblicamente.

Salvo Sottile bestemmia contro Elly Schlein su Facebook

Mentre si trova in Spagna in vacanza con i suoi figli, Salvo Sottile – o chi per lui – ha commesso uno scivolone social che gli è costato caro. Sulla sua pagina Facebook è comparsa una bestemmia contro Elly Schlein:

“In occasione dei 31 anni dalla strage di Via d’Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P**** D** Elly Schlein”.

Salvo Sottile si scusa per la bestemmia contro Elly Schlein

Dopo la bestemmia contro Elly Schlein, Salvo Sottile ha rotto il silenzio e si è scusato per quanto accaduto. Non è stato lui a scrivere il post su Facebook, ma si è comunque assunto tutte le responsabilità del caso. Il giornalista ha dichiarato:

“Questa è una cosa grave e sono dispiaciuto e rammaricato. È successo che un collaboratore della pagina pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave”.

La bestemmia di Salvo Sottile? E’ colpa del T9

Salvo Sottile si è scusato in tutte le lingue, chiedendo perdono anche ad Elly Schlein. Il giornalista e conduttore ha ribadito: