Sally D’Angelo a 68 anni sul set di un film a luci rosse: “Non ho intenzione di smettere”

Sally D'Angelo è la più anziana attrice di film per soli adulti, e non ha intenzione di smettere.

Sally D’Angelo è la più anziana attrice di film a luci rosse in circolazione e, a 68 anni compiuti, ha confessato di non essere intenzionata a interrompere la sua carriera.

Sally D’Angelo: i film a luci rosse

Sally D’Angelo è un’attrice a luci rosse che, a 68 anni compiuti, ha deciso di non abbandonare il set.

“Sto vivendo la mia età d’oro”, avrebbe detto l’attrice. Secondo indiscrezioni l’attrice avrebbe iniziato a partecipare sempre di più a film del genere “porno commedia” e inoltre avrebbe lasciato il marito pensionato per potersi dedicare completamente alla sua carriera nel cinema per soli adulti dove, ormai, è considerata una sorta di icona.

La vita privata dell’attrice

Sally D’Angelo ha avuto una vita difficile e ha vissuto in condizioni di estrema povertà, prima di salire alla ribalta come attrice a luci rosse attorno al suo 50esimo anno d’età.

Sui social l’attrice è solita condividere dettagli e retroscena riguardanti la sua carriera, mentre per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stata molto riservata. In molti tra i suoi fan sono impazienti di sapere quali saranno i suoi prossimi film e cosa riserverà per lei il futuro nel mondo del cinema a luci rosse che, a quanto pare, Sally non ha intenzione di lasciare.

Non è dato sapere se l’attrice si sia risposata o se abbia mai avuto dei figli, quel che è certo è che all’interno del cinema per adulti è considerata una vera e propria icona (e personaggi del calibro di Rocco Siffredi sarebbero dei suoi grandi fan).