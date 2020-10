Sally D'Angelo a 66 anni sta vivendo il successo quando ormai non ci credeva più. I suoi video sono tra i più visti nei siti per adulti.

Sally D’Angelo è l’attrice del momento. I suoi video sono tra i più cliccati sulle piattaforme di intrattenimento per adulti. I suoi video collezionano milioni di visualizzazioni e le principali case del porno oltreoceano la contendono per produzioni dal successo certo.

Sally va orgogliosa della sua età e mostra nei video rughe e segni dell’età senza vergogna. Unica eccezione riguarda il seno, uno dei suoi punti forti e che fanno impazzire i fan di ogni età. La “nonna” può vantare infatti una sesta abbondante, misura al limite ottenuta dopo un intervento di chirurgia plastica.

Sally D’Angelo, chi é la pornostar nonna?

La storia di Sally è decisamente singolare. In una industria in cui la fanno da padrone le ventenni, la donna ha conosciuto il successo sulla soglia dei 60 anni. Prima dell’esperienza nel porno, Sally ha vissuto una vita tutt’altro che facile, proviene infatti fa una famiglia numerosa e molto povera. Sei fratelli, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo ed essersi diplomata inizia a lavorare come operaia prima e come strip-teaser nei locali dei bassi fondi americani.

A 59 anni entra a piedi pari nell’industria pornografica e sale alla ribalta. Tuttavia, se fosse dipeso a lei, avrebbe cambiato vita circa vent’anni prima. Il motivo del ritardo? Il marito. Geloso? No, tutt’altro. Egli svolgeva un lavoro delicato e aveva paura che qualcuno riconoscesse la moglie e lo licenziasse, motivo per cui la concessione è arrivata dopo la pensione. In realtà l’effettivo debutto era avvenuto già negli anni novanta, ma solo dopo quattro film era stata bloccata dal marito.

Sally D’Angelo dopo aver scalato l’Olimpo del porno ha deciso di fondare “CityGirlz”, la sua casa di produzione. E, se le sue scene da regista saranno come quelle da attrice, il successo è assicurato.