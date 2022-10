Salsomaggiore, centra un cinghiale con lo scooter: Gianfranco muore in ospedale

Gianfranco Guarnieri è morto dopo due giorni di agonia in ospedale a seguito dell'incidente che ha fatto in strada con un cinghiale

Gianfranco Guarnieri stava girando tranquillamente con il suo scooter a Salsominore, una frazione di Salsomaggiore Terme, quando un cinghiale gli ha tagliato la strada. L’uomo non è riuscito a sterzare e ha colpito in pieno l’animale, venendo sbalzato dal mezzo a due ruote.

Uomo in scooter si schianta contro un cinghiale: morto Antonio Guarnieri

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 27 ottobre, quando Gianfranco Guarnieri a bordo del suo scooter, si è schinatato contro un cinghiale che si trovava in mezzo alla strada. Il pensionato 70enne stava attraversando una strada provinciale al confine tra i comuni di Lugagnano e Vernasca quando ha visto spuntare davanti a sè l’animale. L’uomo non ha potuto fare nulla per evitarlo e si è schiantato contro il cinghiale, venendo poi sbalzato via dallo scooter.

L’arrivo in ospedale e il decesso

L’impatto è stato davvero violento e le condizioni di salute del 70enne sono subito sembrate instabili ai soccorritori giunti sul posto dopo l’incidente. Gianfranco è stato trasportato d’urgenza al reparto Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma, ma dopo due giorni di lotta strenua tra la vita e la morte, ha dovuto cedere. La notizia del suo decesso è stata comunicata nella mattinata di oggi.