Come fare in casa la mascherina per il Coronavirus: i consigli

Se le mascherine chirurgiche per il Coronavirus sono pressoché introvabili, niente paura: ecco come realizzarne una in casa in poco tempo

Come tutti sappiamo, nelle ultime ore il numero dei contagiati da Coronavirus sta salendo e con esso va di pari passi anche la psicosi collettiva. La faccenda è dunque certamente seria, tanto da non essere negata nemmeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel contempo aumentano i casi di contagio anche in Italia, con una quarta vittima deceduta pochi minuti fa a Bergamo. Anche da noi, dunque, le mascherine chirurgiche stanno andando a ruba. Utili per non diffondere il contagio per via aerea, tali presidi medici sono però ormai pressoché introvabili nei negozi così come in farmacia, oppure, se presenti, hanno un costo esorbitante. Ecco allora come realizzarle in casa in pochi passi e praticamente a costo zero.

Coronavirus: la mascherina fai-da-te

Quello che serve sono uno scampolo di stoffa, un righello, delle forbici, alcune spille, un elastico e una macchina per cucire.

Prima di tutto vanno prese le misure della mascherina, che deve essere di 18 x 36 cm. Prendete le misure su un foglio di carta, che poi appoggerete sulla stoffa e unirete con le spille. Ora ritagliate la stoffa seguendo le misure del foglio, quindi piegatela e cucitene le estremità. Dopo aver rigirato la stoffa cucita, piegate a 2 cm dal bordo la parte inferiore della mascherina e chiudete con le spille. Ripetete l’operazione anche sugli altri lati, quindi ritagliate due strisce di stoffa di 20 cm ciascuna. Cucite infine l’elastico sulla mascherina e poi le strisce di stoffa sull’elastico: la vostra mascherina per fronteggiare il Coronavirus è così pronta all’uso.