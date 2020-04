La macchina rivoluzionaria che annulla i tremori del Parkinson: il trattamento elimina in maniera sostanziale i tremori attraverso ultrasuoni.

L’emergenza coronavirus ha dato uno stop alla ricerca medico-scientifica su molti versanti, come quello delle altre vaccinazioni. Per fortuna però, non tutto il comparto si è fermato. Un team di scienziati dell’Università del’Aquila sta testando in questi giorni la MrgFUS (Trattamento con Ultrasuoni Focalizzati guidati dalla Risonanza Magnetica), una macchina che annulla i tremori causati dal Parkinson. Il trattamento è sostanziale, immediato e sicuro e si basa su una tecnica mininvasiva di ablazione di una parte del cervello tramite ultrasuoni. È attualmente in corso un trial clinico per studiare i risultati del trattamento.

MrgFUS, la macchina che annulla i tremori del Parkinson

La MrgFus è una macchina per il trattamento del morbo di Parkinson e dei tremori essenziali. Il trattamento è sostanziale, immediato e sicuro, capace di ridurre i tremori attraverso una tecnica mininvasiva di ablazione del talamo attraverso ultrasuoni.

Un gruppo di scienziati dell’Università dell’Aquila sta conducendo un trial clinico per verificare l’efficacia del trattamento e mostrarne i risultati alla conferenza Radiological Society of North America (RSNA), attualmente in corso di svolgimento a Chicago, negli Stati Uniti.

Il trial clinico è stato condotto su 39 pazienti con età media di 64,5 anni, 18 affetti da tremori essenziali e 21 con morbo di Parkinson. Tutti i pazienti soffrono di questa patologia da almeno dieci anni e in maniera debilitante. Dopo il trattamento il 95% dei pazienti ha ottenuto una notevole riduzione dei tremori, che si è mantenuta anche nel periodo successivo al trattamento.





MrgFUS: come funziona

Il nome completo della macchina è Trattamento con Ultrasuoni Focalizzati guidati dalla Risonanza Magnetica.

Come suggerisce il nome, il trattamento avviene tramite ultrasuoni, mirati a una specifica parte del cervello. In questo caso le onde magnetiche sono rivolte al talamo, la porzione di cervello associata ai tremori del Parkinson. Il macchinario è in grado di eliminare quella parte in maniera non invasiva, e quindi ben tollerata dai pazienti.

Rispetto a un trattamento che prevede interventi chirurgici, e quindi maggiori rischi, l’uso di questa macchina consente meno rischi e un ricovero più breve. I risultati, inoltre, sono immediati e capaci di migliorare nettamente la qualità della vita del paziente.