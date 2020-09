Covid e sintomi, più gravi in alcuni meno in altri; il perchè in una ricerca italiana.

In questi mesi di emergenza sanitaria in molti si sono interrogati sul perchè il covid colpisca alcune persone con sintomi più gravi di altre. A dare risposta a questa domanda ci hanno pensato due ricercatori del Centro di Complessità e Biosistemi dell’Università di Milano, Caterina La Porta e Stefano Zapperi, che hanno dimostrato che il riconoscimento immunitario della SARS-CoV2 differisce molto da persona a persona e potrebbe quindi spiegare perché si possa rispondere in modo diverso al virus.

Il loro lavoro è sta pubblicato da Cell Systems.

Perchè alcuni con sintomi più gravi?

Quando una cellula è infettata da un virus, espone sulla sua superficie frammenti delle proteine virali, o peptidi, in associazione con molecole HLA. Esistono due classi di molecole HLA: classe I e classe II. Le molecole HLA di classe I sono esposte sulla superficie di tutte le cellule nucleate e innescano l’attivazione delle cellule T che poi distruggono la cellula infetta.

Le molecole HLA differiscono da individuo a individuo, così come la loro capacità di legare i frammenti virali e di esporli sulla superficie della cellula. Nel loro lavoro, gli autori hanno utilizzato reti neurali artificiali per analizzare il legame dei peptidi SARS-CoV-2 con le molecole HLA di classe I. In questo modo, hanno identificato due serie di molecole HLA presenti in specifiche popolazioni umane: la prima serie mostra un debole legame con i peptidi della SARS-Cov-2, mentre la seconda mostra un forte legame e una forte propensione per le cellule T.





“Le reti neurali artificiali – spiega Stefano Zapperi, professore del dipartimento di Fisica – sono in grado di analizzare enormi quantità di dati sperimentali accumulati nel corso degli anni sulle affinità di legame HLA per produrre nuove previsioni per la SARS-CoV-2″.”Il nostro lavoro – aggiunge Caterina La Porta, docente di Patologia Generale presso il dipartimento di Scienze e politiche ambientali – offre un utile supporto per identificare la suscettibilità individuale alla COVID-19 e illustra un meccanismo alla base delle variazioni della risposta immunitaria alla SARS-CoV-2.

Questo lavoro apre interessanti prospettive per un pre-screening della popolazione per sviluppare strategie preventive”.