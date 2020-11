Secondo quanto annunciato dall'azienda Moderna, il vaccino anti Covid da loro sviluppato sarebbe efficace nel 94,1% dei casi.

Secondo quanto annunciato dall’azienda farmaceutica Moderna, il vaccino anti Covid da loro sviluppato sarebbe efficace nel 94,1% dei casi testati, con punte addirittura del 100% per quanto riguarda forme particolarmente gravi di coronavirus. Allo studio di Moderna hanno preso parte circa 30mila volontari mentre secondo la stessa azienda al momento non sarebbero stati riscontrati problemi per la sicurezza.