Il vaccino AstraZeneca sarebbe efficace al 76% nell'arresto della malattia sintomatica e al 100% per l'infezione grave.

Mentre negli Usa il vaccino AstraZeneca non è stato ancora approvato, suscitando sconcerto tra gli esperti, l’azienda farmaceutica ha aggiornato i dati sulla sua efficacia, rispondendo alle diverse polemiche ricevute.



Che efficacia ha il vaccino AstraZeneca?

AstraZeneca ha presentato al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati sull’efficacia del suo vaccino anti-Covid.

Il vaccino AstraZeneca sarebbe efficace al 76% contro la malattia sintomatica e avrebbe un’efficacia del 100% nel prevenire l’infezione grave. Così ha riferito AstraZeneca in una nota, manifestando l’intenzione di presentare la richiesta per l’autorizzazione di emergenza alla Fda. I dati sono “in linea con l’analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65”, ha fatto sapere la casa farmaceutica AstraZeneca.

Dai dati aggiornati pare che il vaccino AstraZeneca sia meno efficace rispetto ai dati precedenti. Gli ultimi numeri attestano un’efficacia del 76%, contro il 79% delle valutazioni precedenti. Lo scorso 22 marzo AstraZeneca aveva presentato i risultati sulla sperimentazione condotta su oltre 30mila volontari in Usa, Cile e Perù. L’esito emerso dalle ricerche eseguite aveva rassicurato sulla sua efficacia, non lasciando dubbi sulla sua sicurezza. Tuttavia, solo 24 ore dopo, le autorità americane avevano espresso le proprie perplessità sui risultati, ritenendo fossero incluse informazioni obsolete.

AstraZeneca ha quindi presentato dati più recenti rispetto a quelli offerti precedentemente, che risalivano ai giorni prima del 17 febbraio.