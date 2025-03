Papa Francesco ha proseguito con le terapie, inclusi i trattamenti respiratori e motori, come riferito questa mattina dalla Sala Stampa Vaticana. Continua anche il ciclo di ventilazione meccanica non invasiva durante la notte e l’ossigenazione a flussi elevati tramite cannule nasali di giorno. Per quanto concerne le condizioni di salute del Pontefice, giunto al ventiquattresimo giorno di ricovero, i medici non hanno fornito un nuovo bollettino stasera, ma lo rilasceranno domani.

Salute di Papa Francesco: gli aggiornamenti dalla Sala Stampa Vaticana

Secondo le fonti vaticane, la situazione resta stabile, con miglioramenti graduali ma leggeri, all’interno di un quadro complesso. La Santa Sede ha comunicato che questa mattina Papa Francesco ha partecipato alla Messa, mentre nel pomeriggio ha seguito in videoconferenza, senza essere visto, gli esercizi spirituali della Curia Romana, trasmessi dall’Aula Paolo VI.

Al momento, la Santa Sede adotta un atteggiamento prudente, evidenziando che il team medico sta modificando le terapie in base all’andamento delle condizioni del Pontefice. Questa fase viene descritta come “un periodo di monitoraggio” per valutare possibili miglioramenti.

