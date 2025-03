Il ricovero di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli di Roma continua tra alti e bassi, ma ieri sera, con il nuovo bollettino medico, è stato tirato un sospiro di sollievo. Questa mattina, 11 marzo, è arrivato un ulteriore aggiornamento dalla Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice.

Papa Francesco e il bollettino serale del 10 marzo

Le condizioni di salute del Santo Padre sono stabili. I miglioramenti riscontrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come evidenziato dai risultati degli esami del sangue, dai riscontri clinici e dalla positiva risposta alla terapia farmacologica.

Per questo motivo, i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Tuttavia, a causa della complessità del quadro clinico e dell’importante infezione riscontrata al momento del ricovero, sarà necessario continuare con il trattamento ospedaliero per alcuni giorni.

Papa Francesco e le notizie sulla notte trascorsa

Papa Francesco ha trascorso una notte serena e si è svegliato intorno alle 8, come riportato dalla Sala Stampa Vaticana. Oggi, 11 marzo, inizia il 26° giorno di ricovero del Pontefice presso l’ospedale ‘Gemelli’ di Roma, dove continua il suo percorso di cura e recupero.

I medici hanno dichiarato che, sebbene la situazione rimanga complessa, Papa Francesco non è più in pericolo di vita. Durante la notte, il Papa ha continuato a ricevere ventilazione meccanica non invasiva con la maschera.