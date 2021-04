Salvatore Aranzulla vaccinato a 31 anni: è polemica sui social

Salvatore Aranzulla si è mostrato mentre riceveva il vaccino anti-Covid e la questione ha generato un putiferio.

Salvatore Aranzulla ha postato sui social una foto direttamente dall’Ospedale Fiera di Milano, dove ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. La questione ha generato una bufera in rete.

Salvatore Aranzulla: il vaccino

Sui social Salvatore Aranzulla ha annunciato di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e ovviamente contro di lui si è scatenata una vera e propria bufera.

Si da il caso infatti che Aranzullo ha solamente 31 anni, e in tanti lo hanno dunque accusato di aver “saltato la fila” per ottenere il vaccino sfruttando la sua popolarità. In realtà è assolutamente probabile che Aranzulla abbia ottenuto il vaccino a causa di una patologia cronica di cui ha ammesso di soffrire anni or sono, ossia la colite ulcerosa. Trattandosi di una malattia cronaca il blogger rientrerebbe tra le categorie “fragili” e per questo potrebbe aver ottenuto il vaccino anti-Covid prima di altre categorie.

In tanti sui social hanno preso le sue difese in merito alla vicenda, e come lui i giorni scorsi anche l’attore Giulio Berruti era stato criticato per essersi sottoposto al vaccino. Per il momento né Salvatore Aranzulla né l’attore fidanzato con Maria Elena Boschi hanno replicato contro gli haters che li hanno accusati via social.