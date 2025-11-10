Salvini Annuncia le Ultime Novità sulla Pace Fiscale e le Riforme a Bari

Salvini Illustra le Sue Proposte per la Pace Fiscale e la Sicurezza in un Incontro a Bari: Un'Opportunità per il Rinnovamento Economico e Sociale.

Durante un recente incontro a Bari, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha esposto le linee guida del suo partito in vista delle prossime elezioni regionali. La sua presenza ha attratto l’attenzione di militanti e amministratori locali, desiderosi di ascoltare le sue proposte per affrontare le sfide attuali del paese. Un tema centrale del suo discorso è stata la pace fiscale, un concetto che Salvini ha definito cruciale per liberare milioni di italiani dalle restrizioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

La proposta di pace fiscale

Salvini ha dichiarato che il governo sta lavorando per estendere la pace fiscale, inclusa nella legge di bilancio, per consentire a più cittadini di accedere a questa opportunità. Secondo il vicepremier, le rate di pagamento potrebbero iniziare a essere versate dal luglio del prossimo anno, e si sta valutando di includere anche coloro che stanno affrontando accertamenti fiscali. La sua visione è chiara: “Liberare gli italiani dal giogo fiscale è una priorità”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un “patto di fiducia” con i cittadini.

Riforme necessarie e nuove tasse da evitare

Salvini ha anche espresso la volontà di migliorare la manovra economica attuale, ritenendo che l’attuale proposta sia valida ma possa essere perfezionata. Ha affermato che “non è il momento di introdurre nuove tasse, ma di ridurre quelle esistenti”, evidenziando la sua ferma opposizione alla patrimoniale. Per il leader della Lega, rottamare le cartelle esattoriali rappresenta una soluzione pratica per alleviare le difficoltà economiche di molti italiani.

Critiche al Green Deal europeo

Passando ad altri temi, Salvini ha criticato aspramente il Green Deal europeo, definendolo un “enorme abbaglio” e una possibile truffa. Secondo lui, questa iniziativa è stata imposta dall’asse tedesco e accettata passivamente dalle istituzioni europee, senza che i parlamentari italiani avessero piena consapevolezza delle implicazioni. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ripensare il modello di sviluppo europeo, soprattutto in vista delle sfide nel settore automobilistico che includono licenziamenti e delocalizzazioni.

Giustizia e sicurezza: le sfide del governo

Un altro argomento toccato da Salvini riguarda la giustizia. Il leader della Lega ha insistito sulla necessità di una riforma che preveda la responsabilità personale dei giudici, in modo da garantire che gli errori non ricadano sulle spalle dei cittadini. Ha anche accennato al prossimo referendum in materia, prevedendo che la sinistra possa tentare di ostacolarlo con campagne fuorvianti.

Il nuovo decreto sicurezza

Salvini ha inoltre annunciato che la Lega sta lavorando a un nuovo decreto riguardante la sicurezza e l’immigrazione, frutto di una collaborazione con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sebbene non sia previsto un incontro del Consiglio dei ministri imminente, c’è l’intenzione di presentare il pacchetto di misure entro la settimana, affrontando anche la questione degli sfratti. Ha sottolineato che la priorità non è l’invasione militare, ma quella dei migranti clandestini nelle città italiane.

Proposte per la Milano del futuro

Nel suo intervento a Milano, Salvini ha lanciato un appello per una città più inclusiva, promettendo di lavorare a un piano casa che renda gli immobili più accessibili. Ha evidenziato come la situazione attuale renda impossibile per molti professionisti, inclusi medici e poliziotti, vivere nella capitale lombarda. Il suo obiettivo è quello di garantire che Milano rimanga una città vivibile per tutti, non solo per i più benestanti.

Infine, ha proposto di incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi, come le due ruote, per migliorare la mobilità in città. Secondo lui, è fondamentale garantire una mobilità sostenibile che sia anche accessibile, per evitare che solo i più facoltosi possano beneficiare delle opportunità offerte dalla metropoli.