Salvini, la gaffe al Tg La7: “Il leader della…”

Il giornalista Luca Speciale di Tg La7 ha commesso una gaffe che è presto diventata virale in rete.

Il giornalista del Tg La7, Luca Speciale, ha commesso una gaffe sul leader della Lega in diretta tv.

La gaffe su Salvini al Tg La7

Il giornalista del Tg La7 Luca Speciale ha commesso una terribile gaffe mentre lanciava un servizio sul leader della Lega Matteo Salvini in diretta tv. “Dal leader della Sega Salvini questa mattina è arrivata la proposta di un armistizio fra tutte le forze politiche”, ha dichiarato il giornalista lanciando un servizio sul pcaro energia e sulla corsa al prezzo del gas.

Il video in questione è presto diventato virale in rete, dove in tanti hanno ironizzato sulla sua gaffe non voluta. Luca Speciale non ha commentato l’accaduto ma in poche ore il video è stato ricondiviso da centinaia di utenti, che hanno ironizzato sul leader della Lega via social.

Nei giorni scorsi si è svolta una gaffe di questo tipo anche a Morning News, dove i conduttori del programma hanno cercato di glissare nonostante l’evidente imbarazzo.

In quel caso, a commettere lo scivolone in diretta, era stata una signora intervistata da un’inviata del programma tv. La vicenda, come in questo caso, era presto rimbalzata sui social tra l’ilarità generale e le prese in giro del pubblico.