Saman Abbas, il 26 marzo i funerali

I funerali di Saman Abbas si terranno il 26 marzo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La cerimonia si terrà presso il cimitero del paese e sarà riservata per la tutela del fratello della vittima.

I funerali di Saman Abbas, la ragazza di origini pachistane uccise dalla famiglia per essersi opposta a un matrimonio forzato, si terranno martedì 26 marzo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il Comune di Novellara ha deciso di proclamare nella stessa giornata il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e la disposizione di osservare un minuto di silenzio nelle scuole.

Si tratterà di una cerimonia breve, nel cimitero del paese, riservata per tutelare il fratello della vittima. L’organizzazione di alcuni aspetti deve ancora essere definita da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblico, presieduto dalla predetta Maria Rita Cocciuta. La sindaca Elena Carletti ha spiegato che la cerimonia sarà intima proprio per tutelare il fratello Ali Heider.