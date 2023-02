Saman Abbas, l'avvocato del fratello: "Ha paura di essere ucciso per aver parlato"

La ragazza di 18 anni di origini pakistane Saman Abbas era scomparsa tra aprile e maggio 2021 e i suoi resti sono stati recuperati in prossimità di un casolare di Novellara.

Oggi a Reggio Emilia si è svolta la seconda udienza del processo.

Caso Saman Abbas, parla l’avvocato del fratello: “Ha paura di essere ucciso”

Nell’aula del tribunale di Reggio Emilia ha preso parola oggi Valeria Miari, l’avvocato del fratello di Saman Abbas. La donna ha spiegato che il suo assistito sta vivendo con particolare angoscia questo momento: “Questo ragazzo ha paura che subirà la stessa sorte della sorella per aver parlato.” Il ragazzo, ancora minorenne, è uno dei testimoni chiave del processo ai cinque famigliari (mamma e papà di Saman, lo zio Danish e due cugini).

La difesa degli imputati

Gli avvocati difensori degli imputati hanno richiesto che il giovane venga risentito, ma la Miari si è opposta spiegando quali sono i motivi per cui il giovane non avrebbe dovuto dare nuova disposizione: “Sta subendo forti pressioni da parte di persone vicine al nucleo famigliare.” Anche il fidanzato della ragazza non darà nuova testimonianza “Per il forte stress a cui è sottoposto“, spiega l’avvocato Claudio Falleti.