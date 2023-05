Samsung vieta l’uso interno di ChatGPT e altre piattaforme di IA generativa

ChatGPT è tornato online in Italia, ma in queste ore è arrivato l'annuncio di Samsung, che vieta l'uso ai dipendenti.

Da qualche giorno ChatGPT è tornato online in Italia, dopo più di un mese di arresto forzato stabilito dal garante della privacy. Tra i punti verso cui era stato puntato il dito c’era quello relativo alla raccolta e alla conservazione di dati personali degli utenti. La raccolta dei dati è al centro delle preoccupazioni di molte aziende, tra cui anche alcune banche di Wall Street, che ne hanno vietato l’uso ai dipendenti. In queste ore anche Samsung ha deciso di vietare l’uso del chatbot ai suoi dipendenti, dopo aver scoperto che alcuni avevano caricato codici riservati sulla piattaforma per verificare l’eventuale presenza di errori. Le fughe di dati scoperte da Samsung erano state tre, compresa una causata da un dipendente che avrebbe chiesto a ChatGPT di ottimizzare un software e un dipendente che ha chiesto la preparazione dei verbali di una riunione.

Samsung vieta l’uso dell’intelligenza artificiale ai dipendenti

Samsung ha informato il personale di non utilizzare piattaforme di intelligenza artificiale. Non solo ChatGPT, ma anche Bing Chat AI e Google Brad. La società teme per i dati caricati. La decisione di Samsung sarebbe stata presa dopo aver condotto anche un sondaggio interno da cui sarebbe emerso che circa il 65% dei dipendenti riterrebbe che queste piattaforme di intelligenza artificiale rappresentino un rischio per la sicurezza. Le nuove regole vietano l’uso di sistemi di intelligenza artificiale su computer, tablet e telefoni di proprietà dell’azienda. La violazione di queste direttive potrebbe comportare il licenziamento.