L’enesima morte da Covid-19 ha colpito il territorio campano, nella zona di San Giuseppe Vesuviano: stavolta a farne le spese è stata una madre di 58 anni. La donna se ne va, lasciando soli i 2 figli ed il marito.

Madre di 58 anni morta per Covid: lascia soli i 2 figli ed il marito

Non c’è stato nulla da fare per la madre di 58 anni di San Giuseppe Vesuviano: la donna aveva contratto il virus insieme al marito, tuttavia solo uno dei due è riuscito a sconfiggerlo.

A dare l’infausta notizia ci ha pensato il sindaco in persona, Vincenzo Catapano, tramite un post pubblico su Facebook: “Cari amici, ho avuto notizia, purtroppo, oggi, di un nuovo decesso per covid.

Una donna giovane, di 58 anni, madre di due figli, che lascia con il marito, anche lui risultato positivo al covid e poi guarito. Mi stringo al loro dolore e li abbraccio. Continuiamo a fare attenzione, perché ora che grazie ai vaccini intravediamo la via d’uscita da questo dramma, dobbiamo continuare a proteggerci a vicenda”.

Madre di 58 anni morta per Covid: le ultime sulla campagna vaccinale

Come accennato dallo stesso sindaco, la campagna vaccinale ha ormai preso il volo, si sono ormai chiuse le chiamate per fasce d’età, ed il Generale Fiugliuolo ha dato il via libera alle vaccinazioni fino ai 16 anni.

L’allarme Covid-19, tuttavia, non è ancora rientrato, e di sicuro non lo farà prima della fine dell’estate (nel mese di agosto), periodo in cui è stato stimato un principio di immunità di gregge.

Madre di 58 anni morta per Covid: gli ultimi dati sui contagi e sulle morti da Covid-19

Secondo l’ultimo bollettino rilasciato dall’Unità di Crisi della Regione Campania in merito al progredire della pandemia, sono 177 i nuovi casi, calcolati su 3.406 tamponi molecolari, con un tasso di incidenza che si attesta sul 5,2%.

I nuovi decessi registrati ammontano a 10, mentre le persone ristabilitesi dalla contrazzione del virus risultano essere 723.

In merito al numero dei vaccinati, sempre secondo le ultime stime, sono 3.754.505 le persone vaccinate in Campania.

