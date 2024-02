Sandra Milo, il racconto del figlio Ciro: "Le avevano trovato un tumore a entrambi i polmoni"

Nello studio di Verissimo, nella puntata andata in onda su Canale 5 sabato 3 febbraio sono stati vissuti momenti di grande emozione. Ciro De Lollis, figlio dell’attrice Sandra Milo scomparsa lo scorso 29 gennaio a 90 anni, ha raccontato in che modo ha vissuto la morte della madre, la diagnosi del tumore e gli ultimi giorni di vita: “Non poteva più bere acqua per il rischio che andasse ai polmoni. Non mangiava”, è ciò che ha rivelato visibilmente commosso.

Sandra Milo, il racconto doloroso del figlio Ciro: “Le hanno trovato un tumore ai polmoni”

L’uomo, parlando della scomparsa della madre ha spiegato che le era stato trovato un tumore ad entrambi i polmoni. Tale diagnosi è arrivata a seguito di analisi dovuti a dei problemi all’anca: “Per l’anca siamo andati in una clinica, non aveva più cartilagine e doveva mettere una protesi. Durante i controlli sono emerse complicazioni. Una donna che non ha mai fumato hanno trovato un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello. Non accusava dolori”.

Il figlio Ciro: “Ho passato notti insonni a tenerle la mano”

Sandra Milo è stata circondata negli ultimi giorni della sua vita dai due figli Ciro e Azzurra. La morte dell’attrice è sopraggiunta poi il 29 gennaio, giorno del suo novantesimo compleanno: “Volevo che festeggiasse senza sapere nulla. Almeno in questo sono stato forte, non ho avuto crolli”.