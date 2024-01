Sandra Milo: i figli svelano la sua ultima volontà

I figli di Sandra Milo, scomparsa lunedì 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni, hanno parlato degli ultimi giorni della madre. Debora, Ciro e Azzurra hanno svelato anche qual era l’ultima volontà del genitore.

Sandra Milo ha lavorato fino ad una settimana prima della sua morte, avvenuta il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni. E’ stata una donna instancabile, un’attrice unica e una mamma speciale. E’ così che l’hanno ricordata i tre figli Debora, Ciro e Azzurra. Non solo, gli adorati pargoli di “Sandrocchia” hanno svelato anche la sua ultima volontà.

Debora, intervistata dai microfoni de La vita in diretta, trasmissione per cui lavora da tempo, ha raccontato:

“Le abbiamo tenuto la mano fino all’ultimo respiro, con lei se n’è andata una parte di noi. […] Per l’ultimo viaggio, l’abbiamo vestita tutta di bianco, come una sposa. Le abbiamo messo uno dei suoi abiti preferiti. Poi il rossetto, perché senza rossetto non andava neanche a buttare l’immondizia, e i tacchi a spillo. È bellissima: a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque. Non voleva che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni di vita, bensì sorridente e luminosa. (…) Ha combattuto contro la violenza sulle donne, contro la discriminazione, contro l’omofobia. Ha lottato per battaglie civili: il divorzio, gli stipendi uguali, il fine vita. Anche per gli animali, salvando i due cani che sono a casa. E ha sempre condiviso quello che ha guadagnato con chi ne ha bisogno, se n’è andata senza avere neanche una casa di proprietà. Il cinema a volte l’ha osannata, altre volte l’ha dimenticata. Ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore e generosità”.”.