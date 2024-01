Un lunedì nero, quello del 29 gennaio 2024. Sandra Milo è morta all’età di novant’anni. Un’attrice molto amata, una vera star, un personaggio che ha fatto la storia del cinema e della televisione italiana. Non a caso, le reazioni dei Vip non si sono fatte attendere.

Sandra Milo: le reazioni dei Vip alla sua morte

Lunedì 29 gennaio 2024 si è spenta Sandra Milo. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno perché, nonostante l’età, l’attrice era in ottime condizioni di salute. Non a caso, fino a qualche giorno fa era ospite di trasmissioni Rai o Mediaset. Il decesso, stando alle prime indiscrezioni è arrivato all’improvviso, nella sua casa di Roma. Orietta Berti, intervenuta a Mattino 5, ha raccontato di averla sentita al telefono un paio di giorni fa: “Sandra stava benissimo, non me l’aspettavo“. Le reazioni dei Vip alla sua scomparsa non si sono fatte attendere. Lory Del Santo, via Instagram, ha scritto:

“Una donna speciale con un sorriso immenso, una voglia di vivere che mi ha ispirato…”

Sandra Milo: il cordoglio dei Vip

Tra i primi Vip ad esprimere cordoglio sui social per la morte di Sandra Milo c’è Mara Venier. A didascalia di uno scatto che le ritrae insieme, la conduttrice di Domenica In ha scritto: “Ciao Sandrina mia…“. Simona Ventura è stata meno sintetica:

“Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene… vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli”.

Estremamente affranta anche Vladimir Luxuria:

“Sei stata la persona più dolce che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo: sei stata una protagonista del cinema, la madrina del @loversff nel 2021… ma soprattutto sei stata una grande amica”.

Sandra Milo: una morte improvvisa

Tra i messaggi di cordoglio dei Vip c’è anche quello di Giovanni Ciacci:

“Ciao Sandrina, così ti chiamavo io, mi mancherà la tua intelligenza, la tua ironia, la tua curiosità, la tua sincerità, la tua generosità, la tua risata, il tuo essere sempre un eterna bambina in un corpo esplosivo… ciao Sandrina guarda e proteggici da lassù, un abbraccio ad Azzurra, Ciro e Debora i tuoi adorati figli … ciao musa. Mi mancherai molto… e come dicevi tu ‘Noi nati l’undici marzo non scompariremo mai perché siamo magici’. Ci rincontreremo ne sono sicuro…”.

Anche Enzo Salvi ha dedicato un pensiero all’amica Sandra Milo:

“Ciao amica mia speciale, ti voglio ricordare così, con quel tuo immancabile sorriso. I momenti passati insieme sul set, le giornate a Venezia, i tuoi immancabili messaggi quotidiani per i miei animali… Non ci posso credere, a tutta la famiglia mi unisco al vostro dolore in questo momento difficile.”.

Le Karmab hanno scritto:

“Cara Sandra, quanti bei momenti ci hai fatto passare e quante lezioni di vita e ironia abbiamo imparato con te. Ti vorremo sempre bene”