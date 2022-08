Sandra Milo: “Ho avuto amori estremi e violenti”

Sandra Milo ha confessato alcuni retroscena inediti sui suoi amori del passato.

Sandra Milo ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia e sulla sua vita privata, dai tre matrimoni falliti agli amori turbolenti.

Sandra Milo: gli amori del passato

Sandra Milo è stata sposata tre volte, è stata la musa di Federico Fellini e di molti altri uomini famosi del mondo dello spettacolo italiano e, nel corso della sua vita, non ha mai smesso di attirare su di sé l’attenzione generale con la sua vita privata piuttosto movimentata.

“Ho avuto amori estremi. Anche violenti sono stati. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore”, ha dichiarato l’attrice, che è stata sposata con il Marchese Cesare Rodighiero, con Moris Ergas e infine con Ottavio De Lollis. L’attrice ha avuto in tutto tre figli, che ha cresciuto praticamente da sola e facendo enormi sacrifici. “È stata dura crescere tre figli da sola”, ha ammesso Sandra Milo, e ancora: “Ma c’è del bello anche nella rinuncia, se la fai per le persone che ami”.

Il lavoro

L’attrice ha confessato di continuare a lavorare – nonostante abbia superato gli 80 anni – per fornire un aiuto economico ai suoi figli.

“Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. La mia pensione non basta“, ha confessato l’attrice.