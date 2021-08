Sangiovanni e Giulia Stabile, le minacce di morte: “Nessuno merita tutto ciò”

Sangiovanni e Giulia Stabile hanno replicato contro le minacce di morte che entrambi hanno ricevuto via social dopo Amici.

Sangiovanni ha replicato ai commenti d’odio e alle minacce di morte ricevuti da lui e dalla fidanzata Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.

Sangiovanni e Giulia Stabile: le minacce di morte

Attraverso un duro sfogo Sangiovanni ha replicato contro i commenti d’odio e le minacce da morte di cui da mesi lui e la fidanzata Giulia Stabile sarebbero vittime.

“Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé. Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno. Io nel mentre ho scritto un altro disco”, ha dichiarato il giovane cantante che già in passato aveva confessato di aver subito atti di bullismo ad esempio per il modo in cui vestiva (il più delle volte con abiti di colore rosa).

Al suo sfogo si è unita la fidanzata, che ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di non condividere molto della sua vita privata attraverso i social:

“I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti. Smettiamo di pensare che un rapporto svanisca solo perché non si pubblica una foto insieme, smettiamola di creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire. Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarlo per condividere speranza, allegria, bei messaggi, ma non odio.”

Sangiovanni e Giulia: l’amore

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è sbocciato durante la loro partecipazione ad Amici e la liaison è continuata anche quando i due hanno lasciato il programma tv di Maria De Filippi. La coppia è giunta in finale e Giulia ha conquistato la vittoria. La ragazza ha affermato che in parte il premio sarebbe stato merito anche del suo fidanzato: “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, ha dichiarato la ballerina dopo il trionfo al programma.

Sangiovanni e gli attacchi

Sangiovanni ha confessato di aver subito atti di bullismo per il suo modo di vestire. Il ragazzo ha anche dichiarato di aver subito insulti e critiche per i suoi abiti di colore rosa. “Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”, ha dichiarato.