Amici 20: ecco perché Sangiovanni si veste di rosa e si tinge le unghie con lo smalto

Sangiovanni è tornato a parlare della finale di Amici 20 precisando la propria opinione sulla libertà di espressione e di comportamento

Recentemente intervistato da un noto quotidiano nazionale, Sangiovanni ha parlato della finale di Amici 20, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Il primo posto, come sappiamo, è andato alla giovanissima Giulia Stabile, talentosa ballerina nonché sua fidanzata. “Era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta.

Quando siamo rimasti solo noi due non importava che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi”, ha di fatto commentato il cantante, precisando come Giulia sia una bellissima persona con una storia importante alle spalle.

Sangiovanni: “Mi vesto di rosa, e allora?”

A domanda diretta sul fatto di mettere lo smalto sulle unghie, Sangiovanni ha replicato di voler aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. “Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità e discorsi sul genere, ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È quello che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”.

In merito al DDL Zan, Sangiovanni ha tuttavia ammesso di non esserne a conoscenza, essendo stato parecchi mesi sconnesso dalla realtà. “Nelle casette non avevamo il telefono e non ricevevamo notizie. Sono all’oscuro di tutto, ma mi informerò. Posso però dire che sono per l’amore universale: le diversità devono diventare normalità”.