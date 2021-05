Chi è Sangiovanni, il secondo classificato ad Amici 20

Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 20, ha conquistato il pubblico con il suo modo di scrivere e cantare. Nel talent ha trovato anche l'amore.

Sangiovanni è il secondo classificato della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha solo 18 anni ma è già un cantautore rapper e con le sue canzoni ha conquistato il pubblico fin dal suo ingresso nella scuola.

Chi è Sangiovanni: la biografia

Sangiovanni, il cui nome vero è Damian Giovanni Pietro, è stato uno dei protagonisti assoluti di questa ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni è nato nel 2003 a Vicenza ed è del segno del Capricorno. Vive con la sua famiglia in provincia di Vicenza, più precisamente a Grumolo delle Abbadesse. Ha deciso di farsi chiamare Sangiovanni perché tutti gli hanno sempre detto che non ha una faccia da Santo e quindi ha deciso di scegliere un nome d’arte che potesse rispecchiare il contrario.

Ha sempre dichiarato che la musica è tutta la sua vita e la sua mamma ha confermato che la musica lo ha salvato dopo un passato abbastanza difficile e pieno di sofferenze. Sangiovanni è molto apprezzato soprattutto per la sua scrittura, definita molto naturale. Il ragazzo ha sempre mostrato un look estremamente originale e una delle caratteristiche principali, oltre ai vestiti colorati, è lo smalto che sceglie con molta cura. Sangiovanni ha frequentato lo stesso liceo di Madame, che lo sostiene sempre sui social network.

Chi è Sangiovanni: la carriera

L’esperienza ad Amici per Sangiovanni è stata molto importante, perchè gli ha permesso di farsi conoscere e di far ascoltare i suoi brani. Ha ottenuto fin da subito un successo incredibile e ha ottenuto il secondo posto. Quando è entrato nella scuola aveva già due singoli: non +, uscito a giugno 2020, e parano!a, uscito a maggio 2020. I brani sono stati pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, di Caterina Caselli. Sangiovanni ha anche diretto il video della canzone “non +”. All’interno della scuola di Amici ha scritto Guccy Bag e Lady, due canzoni che hanno già avuto un grande successo e si sentono già in radio. In seguito ha scritto anche “Tutta la notte”, singolo prodotto da Dardust. La canzone Lady è diventata disco d’oro, con 35 mila copie vendute.

Chi è Sangiovanni: l’amore

Sangiovanni era fidanzato con una ragazza di nome Margherita, con cui ha chiuso la relazione durante le vacanze di Natale 2020, perchè stava iniziando ad innamorarsi della ballerina Giulia Stabile, conosciuta ad Amici. A febbraio, dopo due mesi di relazione, Sangiovanni e Giulia hanno avuto qualche difficoltà. Il ragazzo si era avvicinato ad Enula, in amicizia, ma Giulia era molto gelosa del loro rapporto. I due sono poi tornati insieme. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa” ha spiegato Sangiovanni. Il ragazzo durante le puntate di Amici si è sempre rivolto alla ballerina mentre cantava frasi d’amore e in diverse occasioni si è commosso per lei.