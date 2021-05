Amici 20: la lettera della vincitrice Giulia Stabile sui social, dove nomina anche Sangiovanni

Dopo mesi di lontananza dai social, la neo vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile ha scritto un lungo post dove non ha mancanto di nominare Sangiovanni

Dopo mesi di lontananza forzata dai social, la neo vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile è tornata sul suo profilo Instagram. A 24 ore dalla sua vittoria nel popolare talent di Maria De Filippi, la ballerina ha dunque fatto una stima del suo percorso, ringraziando tutti e non mancando ovviamente di citare anche il suo fidanzato Sangiovanni.

“Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata un esempio (e diciamo che questo era uno degli obbiettivi a cui tenevo di più, sopratutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo”, scrive dunque la giovane artista.

Precisando di non nascondere il fatto di non aver ancora realizzato la vittoria, Giulia ha poi ribadito come le emozioni siano state molto forti fino all’ultimo secondo. “Ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò la possibilità”.

Dopo il ringraziamento a tutti coloro i quali l’hanno supportata, ecco infine il riferimento di “Giugiulola” a Sangiovanni: “Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza @sangiovanni”.