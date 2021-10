Sangiovanni sfila in gonna al red carpet del Festival di Roma: il motivo

Sangiovanni ha attirato l'attenzione su di sé al Festival del cinema di Roma indossando una gonna lunga.

Sangiovanni ha sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Roma indossando una lunga gonna. Lo stesso artista ha spiegato il motivo della sua scelta.

Sangiovanni: la gonna

Sangiovanni ha fatto parlare da subito di sé non sono per la sua musica (o per la sua storia con Giulia Stabile) ma anche per i suoi look: il cantante ama indossare abiti rosa shocking e ampie gonne, e infatti al red carpet del Festival di Roma è giunto sul posto in giacca elegante e ampia gonna abbinata.

Come altri volti della Generazione Z (di cui lui stesso fa parte) Sangiovanni ha deciso di esprimere attraverso gli abiti l’esigenza di libertà d’espressione e nel non volersi identificare per forza con il genere maschile o femminile. Prima di lui anche Jaden Smith, figlio di Will Smith, ha fatto parlare di sé proprio per il suo look sopra le righe e per le gonne da lui indossate ad alcuni eventi pubblici.

“Uomini e donne no differenze, siamo tutti figli della stessa terra, dello stesso cielo. Siamo umani“, ha scritto Sangiovanni in uno dei suoi post via social.

Sangiovanni: il bullismo

In passato il giovane artista aveva anche confessato di esser stato vittima d’insulti e minacce proprio per il suo modo di vestire.

Sangiovanni aveva deciso di fregarsene indossando ciò che più gli piaceva: Passeggiavo per strada ieri sera e ad un certo punto, incrocio un tipo che mi guarda e fa: “Ma non ti vergogni?”. Perché ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, perché queste cose non mi toccano minimamente, anche perché non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non gliela darò mai vinta, e poi me ne frego abbastanza.

Volevo solo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale e forse non solo in Italia. Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come caz*o ci pare, di amare chi caz*o ci pare, senza essere giudicati”, ha dichiarato.

Sangiovanni e Giulia Stabile: la storia d’amore

Da mesi Sangiovanni è legato alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Nonostante la storia tra i due proceda a gonfie vele entrambi hanno deciso di proteggere la loro privacy sui social, e infatti non si mostrano spesso insieme.