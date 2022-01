Aka 7even, giovane talento di Amici in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, ha comunicato di essere positivo al Covid.

In vista di Sanremo 2022 non mancano i problemi: è il caso di Aka 7even, che a poche settimane dall’inizio del Festival ha comunicato di essere positivo al Covid. I fan fanno il tifo per lui, sicuri che riuscirà a guarire prima dell’1 febbraio, potendosi così esibire sul palco dell’Ariston.

Il giovane cantante fortunatamente sta bene.