Sanremo 2022, Aka 7even presenta “Perfetta così”: “Da un momento di fragilità è nata la mia canzone”

In conferenza stampa Aka 7even racconta l'emozione di arrivare al Festival di Sanremo e confida: "Per me questa esperienza è già una vittoria".

Il 2021 gli ha regalato grandi emozioni: il nuovo anno non è da meno e per Aka 7even inizia in grande stile. Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sola forza della sua musica, aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, aver pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni, Aka 7even ha debuttato a Sanremo 2022.

Ad averlo consacrato al grande pubblico è stata – ancora una volta – Maria De Filippi. Nella scuola di Amici non ha vinto (lasciando il primo posto della sua categoria a Sangiovanni), ma per molti fan è lui il vincitore morale del talent più famoso di Calane 5. Lui è Luca Marzano, meglio noto come Aka 7even: dopo Amici, dove ha fatto conoscere la sua passione per la musica ma anche le mille sfumature della sua personalità, ha collezionato Dischi di platino numeri da capogiro in streaming, con i brani “Mi manchi” e “Loca”.

Al Festival di Sanremo presenta “Perfetta così”, brano del quale ha parlato in conferenza stampa.



Sanremo 2022, Aka 7even presenta “Perfetta così”

La sua passione per a musica nasce quando era solo un bambino. Ora canta, scrive, suona il pianoforte e non solo. “Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile”, ha svelato il giovane cantante.

Pop, rap e power ballad si coniugano nelle sue canzoni. Alla vigilia della finale della settantaduesima edizione della kermesse, Aka 7even ha dichiarato: “Indipendentemente dalla classifica, cantare al Festival per me è una vittoria. Per me è un onore essere a Sanremo 2022. Vengo da un percorso recente, per me è tutto nuovo, il mio obiettivo è già stato raggiunto: mi sono divertito e ho dato il meglio di me”.

In “Perfetta così” Aka ha rivissuto un momento difficile, quando faticava ad accettarsi e amarsi. Così ha deciso di “mettersi nei panni di una donna insicura, che guardandosi allo specchio si sente fragile. In questo modo ho dato consigli anche a me stesso”. Per la serata cover, invece, ha omaggiato un cantautore di grande talento e sensibilità: Alex Baroni. Venerdì 4 febbraio ha cantato “Cambiare” insieme ad Arisa.

Non sono mancati neppure i pensieri rivolti alla scuola di Amici. A tal proposito ha dichiarato: “Ho sentito Anna Pettinelli sia prima sia dopo l’esibizione. Spero di sentire presto anche Maria De Filippi, che sicuramente sarà impegnatissima. Ad Amici ho imparato in particolare a scrivere in modo diretto. Prima, invece, tendevo a chiudermi nel mio mondo. Al contrario, bisogna aprirsi tantissimo e arrivare al cuore. Il metodo di scrittura penso sia un mio punto di forza. Voglio mandare messaggi che arrivino al cuore. La prima esibizione al Festival mi ha regalato una grandissima emozione. Ogni volta avevo la testa su quel palco, desideroso di tornare a cantare”.